Madrid defiende su modelo turístico y destaca la cooperación cultural con Iberoamérica

"No hay ninguna región en el mundo que tenga esa capacidad de unión en el que nos une en Iberoamérica. Una historia, un pasado común, pero sobre todo un futuro en el que tenemos esos mismos valores y a la vez esa identidad propia que nos hace únicos y diferentes", expresó Maíllo durante una entrevista con EFE.

Maíllo, que ocupa la dirección de la UCCI desde hace seis años y participa en el encuentro 'Ciudades y Culturas en Iberoamérica' en la capital colombiana, recalcó la fortaleza de la identidad iberoamericana que une a cientos de millones de personas.

El encuentro se celebra en Bogotá del 18 al 21 de septiembre y reúne a más de 2.000 participantes y 300 invitados de 22 países en varios edificios emblemáticos de la ciudad como el Centro Felicidad de Chapinero para dialogar sobre el papel de la cultura en las 29 ciudades que integran la UCCI.

Además, sirve como una de las citas previas para preparar la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Segib), que se celebrará en España en 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La concejal del conservador Partido Popular (PP) sostuvo que Madrid, ciudad de la que es oriunda, ha ganado relevancia como destino internacional, especialmente en Latinoamérica, y que los turistas buscan experiencias auténticas: "Quieren vivir como un madrileño, disfrutar de la gastronomía, de la cultura y de la seguridad que ofrece la ciudad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Para vivir experiencias únicas, nada como vivir como un madrileño (...) disfrutar de la cultura, de las terrazas, de su magnífico patrimonio cultural, pero también de la vida local en los barrios", agregó Maíllo.

Su estrategia como concejal de Turismo, explicó, no se centra únicamente en atraer visitantes, sino también en garantizar que el turismo sea sostenible y beneficioso para los residentes.

"El turismo debe convivir con la ciudad y aportar calidad de vida. Por eso trabajamos en regulaciones, en planes de ordenación y en potenciar un modelo que equilibre la llegada de turistas con las necesidades de los madrileños", explicó.

Maíllo destacó la estrecha relación entre Bogotá y Madrid, que mantienen una "agenda activa de cooperación" y además resaltó que la capital española se ha consolidado como "puerta de entrada a Europa" para los viajeros latinoamericanos.

Según cifras oficiales, el aeropuerto de Madrid cerró 2024 con un récord de 66,2 millones de pasajeros, en el que los destinos latinoamericanos tuvieron un papel clave.

Bogotá fue la ciudad de la región con más tráfico aéreo con Madrid, con 1,6 millones de pasajeros, seguida de Ciudad de México, Buenos Aires, Lima y São Paulo.

La presidenta de la UCCI recordó que las dos capitales comparten proyectos en el marco de la UCCI, pues el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, es uno de los vicepresidentes de la organización.

"Cuando las ciudades trabajan juntas, son capaces de generar soluciones más rápidas y efectivas para sus ciudadanos", concluyó.