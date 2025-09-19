Puerto Vallarta se alista para la edición 67 de la ceremonia de premios Ariel en México

La AMACC tiene programadas actividades paralelas en diversos escenarios del puerto para acercar al público con las y los actores y directores mexicanos que visitan la ciudad, conocida por haber sido locación de los filmes ‘La noche de la iguana’ estelarizada por Richard Burton y ‘Un chihuahua en Beverly Hills’.

Este viernes el actor Joaquín Cosío, conocido por la película ‘El infierno’ y la serie ‘Narcos’, sostuvo una charla con estudiantes y público en general acerca de la actuación como experiencia de vida.

También, el sábado está prevista una charla para celebrar el 25 aniversario del estreno de la película ‘Amores perros’, de Alejandro González Iñárritu, en la que participará el actor Gustavo Sánchez Parra, quien dio vida al personaje del ‘Jarocho’, además de otros miembros de esta producción.

La cinta, que en 2001 ganó 11 premios Ariel, entre ellos a ‘Mejor Película’, recibirá el ‘Reconocimiento al Mérito Cinematográfico’ por parte de la AMACC, que será entregado por primera ocasión durante la edición 67.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro también será reconocido por su trayectoria en la pantalla grande como productor y director de largometrajescomo ‘Cronos’, ‘Pinocchio’ y la recién estrenada ‘Frankestein’, que llegará a cines el 17 de octubre.

Hasta ahora, no se ha confirmado la asistencia de Del Toro o González Iñárritu a la ceremonia.

En esta edición, la cinta ‘Pedro Páramo’, basada en el libro homónimo del escritor Juan Rulfo, lidera las nominaciones de los premios con 16 postulaciones, entre ellas, a ‘Mejor Película’ y ‘Mejor Dirección’ a la ópera prima del cinefotógrafo Rodrigo Prieto.

Es la primera ocasión que una cinta producida por la plataforma de streaming Netflix obtiene tal número de nominaciones a los Ariel.

‘La Cocina’, de Alonso Ruizpalacios compite en 13 categorías, entre ellas, a ‘Mejor Actor’ para Raúl Briones y ‘Mejor Actriz’ para la estadounidense Rooney Mara.

La cinta, rodada en blanco y negro, muestra el ambiente de un afamado restaurante en Nueva York, en donde ocurre un robo de dinero que pone en jaque a los trabajadores inmigrantes del lugar.

Aparte, el largometraje ‘Sujo’, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, obtuvo diez nominaciones, entre ellas, a ‘Mejor Fotografía’ y ‘Mejor Guión Original’.

Esta película ha ganado premios en las ediciones recientes del Festival de San Sebastián y en el de Sundance por tocar el tema de un adolescente huérfano por la violencia del narcotráfico.

Para esta edición, la AMACC recibió postulaciones de 160 películas, de las cuales 70 son largometrajes, 80 cortometrajes y 10 películas producidas en Iberoamérica, entre las que destaca: ‘Ladrón de perros’, cinta boliviana premiada como ‘Mejor Ópera Prima’ en la XXII edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.