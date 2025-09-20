Consejo Electoral de Ecuador decide enviar propuesta de Constituyente de Noboa a la Corte

Con cuatro votos a favor, se aprobó una moción en la que los consejeros también le pidieron a los jueces que se pronuncien en el menor tiempo posible sobre la constitucionalidad del decreto 153, en el que este sábado el mandatario había convocado nuevamente a un referéndum para preguntar sobre la instalación de la Constituyente.

El ente electoral ya había evitado por la mañana abordar una primera convocatoria relacionada a la Constituyente decretada el viernes por el presidente, ya que la Corte Constitucional suspendió de manera provisional los efectos del decreto que contenía la misma.

Sin embargo, horas después de la primera sesión del CNE, Noboa derogó esa primera disposición y volvió a publicar otro decreto similar con el que volvía a insistir en la convocatoria que había sido suspendida por los jueces constitucionales.

Entonces el pleno del CNE se volvió a instalar al final de la tarde y decidió remitirlo a los magistrados.

"Este órgano electoral tiene que demostrar la madurez política y la independencia de su función al determinar que todo lo que ha tratado este pleno ha sido con informe favorable de la Corte Constitucional", dijo la consejera Elena Nájera antes de emitir su voto favorable a la moción.

Según la Constitución, un referéndum solo puede ser convocado después de que el alto tribunal emita un dictamen favorable sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

Después de que el presidente emitió este sábado el nuevo decreto relacionado a la Constituyente, el Gobierno aseguró en un comunicado que ninguna otra institución además del CNE podía pronunciarse ni "frenar la decisión soberana de los ecuatorianos que decidirán las bases del país que merecen", ya que el ente electoral había iniciado por la mañana el proceso para el referéndum que se prevé para noviembre.

Para esa elección han sido aprobadas, hasta el momento, solo dos preguntas relacionadas con la instalación de bases militares extranjeras y el financiamiento público de las organizaciones políticas, que sí cuentan con aval de la Corte.

"Ningún grupo de poder, ninguna institución politizada y ningún interés particular podrá detener la voluntad del pueblo", dijo el Ejecutivo en alusión a un posible nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional.

La decisión del mandatario de volver a convocar un referéndum para que los ecuatorianos decidan si se instaura o no una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna fue rechazada por la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, quien dijo que requería atención del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La polémica convocatoria coincide con la lucha abierta que Noboa mantiene con la Corte Constitucional, a la que acusó de hacer "activismo político" al limitar una serie de leyes y estados de excepción promovidos en los últimos meses por el gobernante que acumulan numerosas demandas de inconstitucionalidad al advertir posibles vulneraciones a derechos fundamentales.

Los jueces constitucionales han negado también cuatro preguntas del referéndum propuestas por Noboa, decisiones que el presidente criticó fuertemente y que lo llevaron a liderar dos multitudinarias marchas contra los magistrados en Quito y Guayaquil.

La Asamblea Constituyente, con la que Noboa busca cambiar la carta magna aprobada durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), fue una de sus más grandes promesas de la campaña electoral en que logró ser reelegido como presidente de Ecuador para un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023.