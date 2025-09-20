Cuba prorroga hasta enero la exención arancelaria a medicinas, alimentos y otros productos

El diario oficial Granma señaló que la anterior prórroga databa de abril de este año.

La normativa entró en vigor en 2021 y desde entonces se ha aplazado varias veces y mantiene el límite del valor en aduana -de doscientos a quinientos dólares estadounidenses- para las importaciones que realizan las personas mediante envíos.

El Gobierno aclaró que la decisión de prorrogarla nuevamente ha tenido en cuenta que persisten las circunstancias que motivaron su anuncio.

Además, el Ejecutivo cubano reconoce que la medida es una vía para obtener productos de primera necesidad que continúan siendo deficitarios en el país, debido al reforzamiento del embargo de Estados Unidos, la crisis económica global y las dificultades en el proceso de recuperación económica.

El límite de valor para los artículos importados es de quinientos dólares y hasta cincuenta kilogramos, en la relación valor-peso establecida por la Aduana General de la República, señala una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba publicada en la Gaceta Oficial.

Así mismo, se mantiene el beneficio de la exención del impuesto excepcional por los primeros treinta dólares del valor, o su peso equivalente de tres kilos del envío, y solo se aplicará el exceso de la tarifa a un 30 %.

En el caso de los alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos importados por personas naturales como envíos aéreos, marítimos y postales, se autoriza hasta un límite de doscientos dólares o un peso de hasta veinte kilos, según la resolución.

La publicación indica que para la aplicación de estos beneficios, los artículos clasificados como alimentos o aseo, así como los medicamentos e insumos médicos importados como parte del equipaje del pasajero y de los envíos, deben presentarse en bultos separados.

La importación de alimentos y medicamentos sin límites de aranceles fue una medida adoptada por el Gobierno cubano tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, que tuvieron entre sus principales causas la escasez, el desabastecimiento de productos básicos y los prolongados cortes de la electricidad.

Cuba padece una grave crisis económica desde hace más de cuatro años, lo que se refleja en la escasez de productos básicos (como alimentos, medicinas y combustible), la dolarización parcial de su economía, la depreciación del peso, los prolongados y frecuentes apagones eléctricos y una alta inflación.