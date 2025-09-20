El canciller De la Fuente representará a México en la ONU ante la ausencia de Sheinbaum

Ciudad de México, 20 sep (EFE).- El ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará en los debates de alto nivel de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este sábado la cancillería.