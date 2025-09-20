El primer ministro australiano viaja a la Asamblea de la ONU, donde reconocerá a Palestina

Albanese anunció el 11 de agosto la iniciativa y que fue precedida de las críticas del Gobierno del país austral a Israel sobre los planes anunciados de ocupar la ciudad de Gaza.

"La solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza", argumentó entonces el dirigente oceánico.

Durante el foro de la ONU, el mandatario australiano, que lidera la comitiva de su país, también presentará la próxima prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años, una medida pionera que entrará en vigor el 10 de diciembre.

"Está recibiendo mucha cobertura mundial ahora mismo, y la decisión de la Unión Europea de seguir el ejemplo de Australia es realmente significativa", aseveró el político el martes durante una entrevista con el Canal Nueve de la televisión australiana.

De momento no está confirmado que durante su visita a territorio estadounidense Albanese mantenga una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien todavía no ha podido conversar en persona desde que el mandatario norteamericano asumiera el cargo en enero.

Ambos mandatarios han hablando varias veces vía telefónica, mientras Trump dijo esta semana que se verían "muy pronto".

Antes de regresar a su país, Albanese viajará a Londres, donde está previsto que se reúna con su homólogo británico, Keir Starmer, y a Emiratos Árabes Unidos, conforme a lo desvelado en la agenda oficial.