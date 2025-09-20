El tifón Ragasa gana intensidad mientras se aproxima al norte de Filipinas

Ragasa, que pasó hoy de tormenta tropical a tifón, cuenta con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de más de 150, según el último boletín del departamento de meteorología del país.

De mantener el rumbo actual, el tifón, que según las previsiones podría alcanzar la categoría de supertifón con vientos sostenidos de más de 185 kilómetros por hora, podría golpear la tarde-noche del lunes las septentrionales Islas Babuyan, en el estrecho de Luzón y con una población conjunta de casi 20.000 habitantes.

Este sábado, Ragasa, que se encuentra a más de 700 kilómetros al este del archipiélago, ya provoca copiosas lluvias en algunas zonas de la isla de Luzón, la más poblada del país y donde se ubica Manila, y regiones centrales.

Las lluvias continuarán durante la jornada del domingo, en la que está previsto una multitudinaria manifestación contra la corrupción en el país.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales por año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.

El año pasado el país asiático vivió una inusual avalancha de seis tormentas tropicales consecutivas en menos de un mes que dejaron al menos 164 muertos.

Esta serie de ciclones afectaron a unas diez millones de personas, según las autoridades del país asiático, y obligaron a evacuar a más de 650.000 residentes de zonas en riesgo.