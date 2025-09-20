India despide a Shankar, el elefante africano que vivió en soledad más de una década

Según un comunicado del zoológico, el animal tenía 29 años cuando falleció la noche del miércoles en su recinto en la capital, con una edad muy inferior a la esperanza de vida media de los elefantes africanos, que en estado salvaje puede superar los 60 años. La causa exacta de su muerte no ha sido determinada y está pendiente de una necropsia, añadió la nota oficial.

Durante años, organizaciones de defensa animal denunciaron que Shankar mostraba comportamientos asociados al estrés y reclamaron su traslado a un santuario. Una petición presentada ante el Tribunal Superior de Delhi para su reubicación fue rechazada, lo que consolidó su destino en solitario en el zoológico.

Shankar llegó a la India en 1998 desde Zimbabue como un obsequio diplomático, acompañado por otro elefante africano que murió en 2001. Desde entonces permaneció solo, sin que prosperaran los múltiples intentos del zoológico por integrarlo con ejemplares asiáticos. En 2012 fue trasladado a otro terreno, donde continuó en régimen de aislamiento, pese a que una normativa federal de 2009 prohibió mantener elefantes solos durante más de seis meses.

El caso alcanzó dimensión internacional en octubre de 2024, cuando la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios suspendió la membresía del zoológico de Delhi por las condiciones en las que vivía Shankar, tras denuncias de que permanecía encadenado, según informó la agencia india PTI. El organismo le dio al zoológico hasta abril de 2025 para reubicar a Shankar o mejorar su cuidado, y advirtió que su membresía sería cancelada si no se cumplía con el plazo establecido.

La decisión motivó la visita de un ministro federal, que aseguró que el elefante mostraba signos de mejoría. Pocos días después, el Gobierno anunció que se buscaba una compañera para Shankar, mencionando negociaciones con Zimbabue y Botsuana. El plan, sin embargo, nunca se concretó, y el animal falleció antes de que se le pudiera encontrar un compañero.

Hasta el miércoles, Shankar era uno de los dos únicos elefantes africanos que quedaban en zoológicos de la India. El otro, también un macho adulto, vive en el zoológico de Mysore, en el estado sureño de Karnataka.

La mayor parte de los paquidermos en el país pertenecen a la especie asiática, más pequeña que la africana y considerada sagrada en algunas regiones.