Miles de manifestantes en Viena a favor de Palestina y contra el "genocidio" en Gaza

La marcha comenzó en la principal zona peatonal de Viena y se dirigió con cientos de banderas palestinas, hasta el Parlamento de Austria, donde los manifestantes gritaron lemas como "Palestina libre" o "Boicot a Israel".
Según destacó la prensa local, muchos de los manifestantes parecían ser inmigrantes de Oriente Medio.
La manifestación, apoyada por las Juventudes Socialistas y Comunistas de Austria, fue la mayor de su tipo en este país desde el gran atentado del grupo integrista palestino Hamás contra Israel en octubre de 2023 y la siguiente respuesta militar israelí en Gaza, que aún sigue adelante.
El Gobierno de Austria, formado por conservadores, socialdemócratas y liberales, es un aliado de Israel en la Unión Europea (UE) y rechaza imponer sanciones contra ese país por su ofensiva en Gaza, que ha dejado hasta ahora más de 65.000 muertos.
