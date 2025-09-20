Mueren dos obreros por el derrumbe de un colegio de cuatro plantas en Moscú

"Dos trabajadores murieron y otro se encuentra bajo los escombros a causa del derrumbe en la escuela número 1080 en la calle Znamenskaya", afirmó una fuente del servicio de emergencias a la agencia rusa TASS.
El derrumbe fue de cuatro plantas del edificio y no afectó a ningún alumno, ya que el colegio estaba cerrado por obras.
"Los bomberos y equipos de rescate recuperaron los cuerpos de los dos obreros fallecidos", afirmó en un comunicado el Ministerio de Emergencias.
Según la investigación preliminar se infringieron los procedimientos de seguridad durante las obras de construcción, lo que causó el derrumbe.
Por su parte, el Comité de Instrucción ruso informó de que ya inició una investigación y que los peritos forenses se encuentran en este momento trabajando en el lugar del accidente, ante la posibilidad de que se abra una causa penal.