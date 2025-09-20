Presidente luso da "pleno apoyo" a decisión del Gobierno de reconocer un Estado palestino

El jefe de Estado mostró su posición en declaraciones a periodistas portugueses en Nueva York, donde tiene previsto participar en la Asamblea General de la ONU que se desarrollará la próxima semana.

"Tiene el pleno apoyo del presidente de la República, que ha sido la posición portuguesa, que es defender la moderación para que esa fórmula (de dos Estados) sea posible, y alejarse de los radicalismos que se oponían a que esa fórmula fuera posible", afirmó el mandatario conservador, quien recalcó que es el Ejecutivo luso la autoridad competente para tomar la decisión.

Aun así, matizó que él "acompañó" el proceso de reconocimiento y "estuvo de acuerdo".

Recalcó además que su país "siempre defendió el principio de existencia de dos Estados soberanos, cohabitando, conviviendo, respetando el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas".

Asimismo, justificó que esta medida supone "actuar para abrir una hipótesis en el sentido de que haya dos Estados".

En un escueto comunicado publicado en la noche del viernes, el Gobierno de Portugal avanzó que reconocerá el Estado de Palestina este domingo, un día antes de que comience la Asamblea.

Portugal formaba parte de un grupo de países que anunciaron en julio su intención de reconocer al Estado palestino y expresaron su preocupación por las muertes de civiles en Gaza a manos del Ejército israelí.

Entre estos países se encuentran Francia, Canadá, Malta, Australia, Luxemburgo o Andorra, que pretenden anunciar el reconocimiento durante la Asamblea General de la ONU que se desarrollará la próxima semana, y San Marino, que concretó que lo haría a finales de año sin especificar cuándo. También anunciaron su intención de reconocer a palestina en los próximos días Reino Unido y Bélgica.