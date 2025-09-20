Un ciberataque en el aeropuerto de Bruselas deja más de 20 vuelos afectados

A consecuencia de la incidencia, que supuso que las operaciones de check-in y embarque tuvieron que hacerse de manera manual, se cancelaron nueve vuelos y otros quince sufrieron retrasos de una hora o más, según informó el propio aeropuerto a la prensa local.

El aeropuerto preveía este sábado la salida de 35.000 pasajeros.

"El proveedor de servicios está trabajando activamente en una solución y está intentando resolver el problema lo antes posible", declaró a medios belgas la portavoz Ihsane Chioua Lekhli.

De ese modo, aconsejó a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.

El aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, también informó este sábado que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida.

Por otro lado, el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, también se vio afectado por un ciberataque el viernes por la noche que generó tiempos de espera más largos en la facturación y el embarque, así como retrasos.