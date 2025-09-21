El 25,4 % de la población de Paraguay tiene entre 15 y 29 años, la mayoría mujeres

El INE señaló -en un comunicado- que los datos corresponden a los resultados anuales de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del año 2024.

Por sexo, los jóvenes paraguayos son 745.425 son hombres (49,6 %) y 758.832 mujeres (50,4 %).

En las ciudades viven 967.639 jóvenes (64,3 %) y en el campo, 536.618 (35,7 %).

Del total de jóvenes de 15 a 29 años de edad, alrededor de seis de cada diez realizan actividades económicas, es decir, están clasificados dentro de la Población Ocupada, agregó el INE.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el 23,5 % de los jóvenes paraguayos cuenta con un seguro médico, pero en el área urbana la proporción es del 29,5 %, y en el campo, la cifra baja al 12,9 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A nivel educativo, en el rango de 15 a 24 años, un poco más de la mitad (51,6 %) asiste a una institución de enseñanza formal y es superior la tasa en áreas urbanas (55,6 %) en relación a las rurales (44,5 %).

En el año 2024, del total de jóvenes de 15 a 29 años, un 18,4 % (275.067) estaba en situación de pobreza, la mayoría en el campo, según el informe.

El reporte señaló que la población estimada no incluye a los departamentos Boquerón (oeste) y Alto Paraguay (norte), comunidades indígenas y viviendas colectivas, ni trabajadores domésticos sin retiro.