Gabrielle se convierte en huracán de categoría 1 con perspectiva de intensificar su fuerza

A las 17:00 hora local de la costa este (23:00 GMT) Gabrielle se encontraba a unos 360 kilómetros al sureste de las Bermudas.

La tormenta arrastra rachas máximas sostenidas de viento de unos 120 kilómetros por hora y se prevé que alcance la categoría 2 o 3 en los dos próximos días.

Aunque se espera que, tras acercarse a las Bermudas, se dirija después hacia el este para debilitarse mar adentro en el Atlántico, el NHC ha advertido de las fuertes marejadas que Gabrielle va a dejar en la costa de EE.UU., desde Carolina del Norte hacia el norte.

Los meteorólogos del NHC avisaron la semana pasada que aún podría faltar el 60 % de la actividad ciclónica tras un comienzo "relativamente tranquilo" de la temporada en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y que el 10 de septiembre tuvo su "pico climatológico".

Hasta ahora son siete los ciclones este año en el Atlántico: además de Gabrielle, el huracán Erin y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte (EE.UU.).

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

El NHC mantiene actualmente avisos por dos pertubaciones meteorológicas que tienen posibilidad de convertirse en ciclones a lo largo de la próxima semana y de desplazarse hacia el oeste y dirigirse hacia el entorno de Puerto Rico y República Dominicana.