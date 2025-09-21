Li Qiang recibe a la primera delegación de congresistas de EE. UU. en China desde 2019

Li confió ante los representantes de EE. UU. en que el Congreso de ese país vea los lazos con China "de forma correcta", facilite los intercambios y la cooperación y juegue "un papel constructivo" para promover la amistad bilateral y el desarrollo común, según un comunicado del Consejo de Estado (Ejecutivo) chino.

La delegación estadounidense está encabezada por el congresista Adam Smith, principal integrante demócrata de la Comisión de Defensa del Congreso, cuya intervención en la reunión no se detalla en el comunicado oficial.

En su encuentro con los congresistas, el primer ministro chino defendió que China y EE. UU. son dos países con gran influencia global, por lo que mantener unas relaciones estables y sostenibles "sirve al interés común de las dos partes y responde a las expectativas de la comunidad internacional".

También reiteró que Pekín está dispuesto a trabajar con Washington para lograr "respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación beneficiosa para ambos países", y confió en que la nación estadounidense trabajará con China para "encaminar los vínculos por el camino correcto".

La visita de los legisladores estadounidenses tiene lugar dos días después de que los presidentes de China, Xi Jinping, y EE. UU., Donald Trump, mantuvieran una llamada telefónica en la que trataron de acercar posturas en temas comerciales y mostraron su satisfacción por el marco acordado bilateralmente para que la aplicación TikTok pueda seguir funcionando en el país norteamericano.

La prensa oficial china ha celebrado la llamada, tras la que el diario oficialista Global Times consideró en un comunicado que la relación bilateral "se ha estabilizado paulatinamente" y que el contacto entre ambos líderes "envió una señal importante" a la comunidad internacional.