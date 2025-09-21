Los discursos políticos toman la edición 67 de los Premios Ariel en México

‘Sujo’ fue elegida como Mejor Película y premiada en las categorías de Mejor Dirección para Astrid Rondero y Fernanda Valadez, así como a Mejor Coactuación Femenina a Yadira Pérez Esteban.

La ceremonia fue escenario para discursos sobre la presencia de la inteligencia artificial en las producciones audiovisuales, de las personas desaparecidas en México y de la situación política en Estados Unidos, que ha afectado no sólo a quienes migran a ese país, sino a la industria cinematográfica.

Raúl Briones, quien recibió el Ariel como Mejor Actor, por su rol protagonista en la película ‘La cocina’, se refirió al presidente Donald Trump como “un dictador”.

“Este señor es un dictador. Un país donde si te manifiestas en contra de un genocidio te quitan la visa, (...) si migras para buscar mejores condiciones de vida te asesina un grupo de fascistas con las caras tapadas llamado ICE. Eso no es una democracia, eso es una dictadura, hay que llamar las cosas por su nombre”, señaló.

El director de dicha cinta, Alonso Ruizpalacios y ganador en la categoría de Mejor Guión Adaptado señaló que los aranceles y la situación política entre México y Estados Unidos han afectado a producciones mexicanas y a cientos de familias que dependen de ellas.

“El año pasado y este ha habido un par de coyunturas ahí muy complicadas para todo (...) pero ciertamente han impactado desde las huelgas que hubo en Estados Unidos como que hubo un efecto dominó de este lado de la frontera con todos los streamers y ha sido tremendo, hay muchas familias que dependen de eso”, señaló.

Yibrán Asuad, ganador a Mejor Edición por la película ‘La cocina’ pidió un minuto de silencio por las víctimas del conflicto entre Israel y Gaza y alzó un kufiya o pañuelo palestino en lugar de dar su discurso de agradecimiento, lo que provocó el aplauso de las y los asistentes.

Algunos de las y los nominados portaron una kufiya o algún elemento alusivo a Palestina tanto en su paso en la alfombra roja como durante la premiación.

La película ‘Pedro Páramo’ ganó siete de las dieciséis nominaciones, aunque se quedó sin los premios en las categorías más importantes.

La producción de la plataforma en streaming Netflix fue galardonada en las categorías de Coactuación Masculina para Héctor Kotsifakis; Mejor Vestuario, para Anna Terrazas; Mejor Maquillaje para Lucy Betancourt, y Mejor Diseño de Arte para Carlos Y. Jacques y Eugenio Caballero.

También logró el premio a Mejores Efectos Especiales y Mejores Efectos Visuales, así como Mejor Fotografía para el director Rodrigo Prieto y Nicolás Aguilar.

El director Pierre Saint-Martin obtuvo el premio a Mejor Ópera Prima por el largometraje de ficción ‘No nos moverán’ que ha tenido éxito en taquilla y en los festivales en los que ha participado por mostrar una historia centrada en la matanza de estudiantes en Tlatelolco, Ciudad de México, en 1968.

“Es un privilegio poder estrenar en salas de cines y que hayamos tenido esa respuesta sobre todo del público joven, estamos muy emocionados que siempre que vamos a una universidad o a la cineteca la mayor cantidad son jóvenes, que se identifican y la han visto varias veces”, señaló.

La cinta fue galardonada también con el Ariel a la Revelación Actoral para Jose Alberto Patiño, al Mejor Guión Original para Saint-Martin e Iker Compeán Leroux, a Mejor Actriz para Luisa Huertas.

Por primera vez en la historia de los premios, la AMACC entregó la Medalla al Mérito Cinematográfico, una de ellas fue para la cinta ‘Amores perros’ en el 25 aniversario de su estreno. También, Guillermo del Toro recibió la medalla por su aportaciones al cine mexicano.

En un mensaje grabado, Del Toro dijo que este es un reconocimiento “al amor y la fe” que tiene en México, a la animación y las producciones realizadas en este país, porque “un árbol sin raíces no es árbol”.