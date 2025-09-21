Meloni afirma que "las amenazas se multiplican" pero que no tienen miedo

"No tuvimos miedo en los tiempos en que te podían matar a golpes por escribir un ensayo sobre las Brigadas Rojas y no tenemos miedo hoy. No tenemos miedo hoy. No tendremos miedo mañana porque todo esto solo nos ha hecho más conscientes y más valientes", dijo Meloni interviniendo en 'Fenix', el evento anual que organiza la Juventus Nacional, el organismo de las juventudes de Hermanos de Italia.

Y agregó: "Quienes no piensan como nosotros. Seguiremos sonriendo, seguiremos trabajando, seguiremos demostrando con lógica lo absurdos que suelen ser sus argumentos (...) No tememos los intentos de censura, los insultos ni las amenazas que, quién sabe por qué, se multiplican mientras demostramos que sabemos gobernar esta nación".

Meloni también se refirió a la muerte de Kirk: "Hay otros que crecieron con la idea de que cualquiera que sea diferente a ti debe ser menospreciado, nosotros nunca hemos sido así. Charlie Kirk era igual, por eso su muerte ha generado indignación en todo el mundo y ha dado pie a la reflexión",

La primera ministra también se dirigió a los jóvenes universitarios a quienes dijo "deben liberarse de la jaula opresiva en la que la izquierda las ha mantenido durante tanto tiempo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy