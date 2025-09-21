Sarah Ferguson aclamó a Jeffrey Epstein como "amigo fiel" en un correo tras ser condenado

En el correo, supuestamente enviado desde la cuenta personal de la ex esposa del príncipe Andrés en abril de 2011, Ferguson se disculpaba con Epstein por haberlo vinculado con la pedofilia en una entrevista un mes antes en la que decía arrepentirse de haber aceptado dinero del millonario estadounidense y prometía distanciarse de él.

"Sé que te sientes terriblemente defraudado por mí por lo que te han podido decir o has leído y debo disculparme humildemente por eso. Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia", habría dicho la duquesa a Epstein, según 'The Sun' y 'Mail on Sunday'.

"Como sabes, no dije, absolutamente no, la palabra con P -pedófilo- sobre ti pero entiendo que se divulgó que lo dije", continúa el correo.

Se refiere a la entrevista publicada en marzo de 2011 por el diario 'Evening Standard', en la que, al ser preguntada por las 15.000 libras (17.206 euros) que aceptó de Epstein, Ferguson dijo: "Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil y sé que esto fue un gigantesco error de juicio por mi parte. Cuando pueda, devolveré el dinero y no volveré a tener nada que ver con Jeffrey Epstein nunca más".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Duquesa de York habría explicado asimismo en el correo que había seguido las recomendaciones de aquellos que le habían dicho que no se comunicase con Epstein para no causarle más problemas a él ni al príncipe Andrés, también involucrado en escándalos sexuales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del mismo modo, aseveró que realizó la entrevista con el 'Evening Standard' con el objetivo de actuar con rapidez para salvaguardar su carrera de filantropía y como autora de libros infantiles.

Los correos electrónicos entre el multimillonario y la duquesa se intercambiaron después de que él fuera liberado de una cárcel de Florida en julio de 2009, después de haber cumplido 13 meses de una condena de 18 por solicitar prostitución a niñas de hasta 14 años.

En diciembre de 2010, Epstein acordó pagar 15.000 libras (17.206 euros) adeudadas en salarios impagos y otras facturas al ex asistente personal de Sarah, Johnny O'Sullivan.

Tras la publicación del correo, un portavoz de la duquesa dijo que el correo electrónico se envió para "apaciguar" una amenaza que Epstein había hecho de demandarla por difamación por la entrevista en el 'Evening Standard'.

"La duquesa expresó su pesar por su relación con Epstein hace muchos años y, como siempre, su primer pensamiento es para las víctimas. Al igual que muchas personas, ella se dejó engañar por sus mentiras", dijo.

Epstein fue encontrado muerto por suicidio en 2019 en su celda mientras esperaba un juicio por tráfico sexual.