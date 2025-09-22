Aeropuerto de Hong Kong prevé uno de sus cierres más largos por llegada del tifón Ragasa

La aerolínea Qantas Airways avanzó en su sitio web que el cese de actividades se iniciará el martes a las 20:00 hora local (12:00 GMT) y concluirá el jueves a las 8:00 (00:00 GMT).

La coordinación de la medida tiene carácter preventivo y busca evitar episodios de saturación como el del tifón Koinu en octubre de 2023, cuando más de 10.000 viajeros quedaron atrapados en las zonas de embarque por la suspensión inesperada de vuelos.

Un portavoz de la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong indicó a EFE que vigila de cerca la llegada de Ragasa y ha activado planes de contingencia en seguridad de plataforma, operaciones de vuelo, atención a pasajeros y transporte terrestre.

Según la misma fuente, la institución emitirá actualizaciones sobre la situación conforme avance el ciclón.

El Observatorio Meteorológico de la ciudad ha indicado que Ragasa alcanza rachas sostenidas de 230 kilómetros por hora cerca de su centro, un nivel equivalente a un ciclón de categoría 4 en la escala internacional.

De cumplirse las previsiones, su paso pondrá en riesgo tanto a la población de 7,5 millones de habitantes como a la infraestructura crítica de la urbe, entre ellas las pistas del aeropuerto de Chek Lap Kok, un aeródromo que registra un promedio diario de 1.100 movimientos de aeronaves y un tránsito de 190.000 pasajeros.

Con la paralización, se estima que más de 350.000 viajeros resultarán afectados en apenas día y medio.

Cathay Pacific, la aerolínea de bandera de Hong Kong y principal operador con casi la mitad de las franjas horarias de despegue y aterrizaje, anunció que eximirá de penalizaciones a los cambios de billetes programados entre el 23 y el 25 de septiembre.

Las autoridades han diseñado un plan de contingencia que contempla la reprogramación de vuelos de largo recorrido para minimizar a los afectados en conexiones transcontinentales.

Fuentes del sector consultadas por EFE confirmaron que varias aeronaves dedicadas a la aviación ejecutiva serán trasladadas a aeródromos seguros en Vietnam y a la terminal de Clark, en Filipinas.

El cierre se convertirá en el más prolongado en la historia reciente del enclave aeroportuario, que en septiembre de 2023 cerró durante 20 horas debido al supertifón Saola.