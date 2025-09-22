Candidato a alcalde Mamdani cancela programa con ABC por suspender 'show' de Jimmy Kimmel

"No me retiro para acusar a la filial local o a los periodistas que trabajan duro, sino como respuesta a los líderes empresariales que han antepuesto sus beneficios a su responsabilidad de defender la libertad de prensa", expresó Mamdani en un acto de campaña en Roosevelt Island (Nueva York).

Estaba previsto que el candidato, favorito en las encuestas para hacerse con el cargo de alcalde, participara este jueves en un Town Hall de WABC, un programa en el que el público se encarga de hacer las preguntas al invitado.

Según dijo su equipo de campaña al medio local amNY, Mamdani toma esta decisión en defensa de la libertad de expresión, que considera está siendo "atacada" por el presidente, Donald Trump.

En el evento en Roosevelt Island, el demócrata insistió en que no se puede entender "este momento de autoritarismo" que vive el país como algo que proviene únicamente desde la Casa Blanca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, dijo que este contexto también se caracteriza "por la cobardía tipificada tanto por la empresa matriz ABC como por Andrew Cuomo y Eric Adams (sus contrincantes en las elecciones), que miran a la Casa Blanca en busca del camino hacia sus ambiciones futuras".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y opinó que la suspensión del programa demuestra que la Primera Enmienda en Estados Unidos "ya no es un derecho garantizado".

Mamdani es la última figura pública en criticar la cancelación del 'show' de Jimmy Kimmel debido a los comentarios vertidos por el presentador sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

"La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político", dijo Kimmel el pasado lunes por la noche.

Más de 400 artistas, entre los que se cuentan estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Meryl Streep o Robert de Niro, se unieron este lunes a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) para defender el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos, en respuesta a la suspensión de este programa.

Por su parte, la Casa Blanca negó este sábado que ejerciera presión para lograr que se cancelara el programa.