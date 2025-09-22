El aeropuerto de Bruselas cancelará este martes un 10 % de los vuelos por el ciberataque

Las aerolíneas son las responsables de determinar qué vuelos anular, informar a sus clientes y ofrecerles, siempre que sea posible, soluciones alternativas.

Este martes están programados unos 255 vuelos, algo más que los 237 que operaron el lunes, de un total de 277 salidas previstas inicialmente.

El lunes, 23 vuelos de llegada tuvieron que ser cancelados de los 277 programados.

"Gracias al uso de soluciones alternativas de facturación y a los esfuerzos de todos los socios del aeropuerto, la gran mayoría de los vuelos de salida han podido continuar según lo previsto en los últimos días", confirmó el aeropuerto, según el periódico francófono Le Soir.

Durante estos tres últimos días, el aeropuerto ha desplegado personal adicional, debido a que el ataque informático ha obligado a hacer manualmente las operaciones de check-in y embarque.

El ciberataque se produjo en la tarde-noche del viernes, informó el aeropuerto de la capital belga, y afectó al proveedor de servicios externos especializado en el procesamiento de datos en el sector de la aeronáutica Collins Aerospace, filial del grupo estadounidense de defensa RTX, anteriormente conocido como Raytheon.

El pasado domingo hasta un 50 % de los vuelos fueron cancelados y este ciberataque también desató el caos en Reino Unido y Alemania.

En la víspera, la comisaria europea de Emergencias y Preparación de Crisis, Hadja Lahbib, había urgido a la Unión Europea (UE) a invertir en preparación ante las "reales y complejas" amenazas actuales.

La Comisión Europea instó este lunes a los Estados miembros a trasponer y aplicar plenamente la nueva directiva sobre redes y los sistemas de información (conocida como NIS2), para intentar evitar amenazas e incidentes cibernéticos como el ataque contra el sistema de facturación y embarque de varios aeropuertos comunitarios de este fin de semana.

“Esto pone de relieve, una vez más, la importancia de transponer y aplicar plenamente la directiva NIS2 en el ámbito de la ciberseguridad”, indicó el portavoz comunitario Thomas Regnier, durante la rueda de prensa diaria de la institución.