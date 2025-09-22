El IBEX 35 baja el 1,17 % penalizado por la banca tras mejorar el BBVA su opa por Sabadell

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, bajó 178,2 puntos, ese 1,17 % y terminó en 15.082 enteros, lo que deja las ganancias acumuladas en el año en el 30,08 %.

El selectivo español abría con pérdidas ligeras e incrementó los descensos durante la jornada, a medida que los valores bancarios -que tienen un elevado peso dentro del índice- ahondaban en sus caídas, afectados por la mejora de las condiciones de la opa de BBVA a Sabadell.

De esta manera, este último cedió el 3,92 % y lideró las pérdidas del IBEX, seguido de BBVA, que bajó el 2,65 %. El resto de valores bancarios se vieron contagiados por estas caídas y Unicaja perdió el 2,29 %; Bankinter, el 2,21 %; Caixabank, el 1,55 % y Banco Santander, el 1,19 %.