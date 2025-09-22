El Instituto Cervantes recibe el legado literario de tres autores centroamericanos

"Nuestra tarea es defender la cultura en español, y lo hacemos reconociendo la diversidad. Recogemos las buenas herencias porque esa es la mejor manera de comprometernos con el futuro", dijo el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante el acto realizado en Madrid

Fallas y Miró serán los primeros de su nacionalidad en formar parte de esta colección.

Con esta entrega póstuma se unen a otros reconocidos escritores de Centroamérica como Rubén Darío, Ernesto Cardenal o Gioconda Belli.

Carlos Luis Fallas (1909-1966), conocido como 'Calufa', fue un narrador fundamental de Costa Rica cuya obra retrata las luchas sociales y la vida de los trabajadores en novelas como 'Mamita Yunai' y 'Marcos Ramírez'.

Según García Montero, 'Calufa' fue capaz de unir en su obra "el realismo más crudo con el humor más inteligente".

Ricardo Miró (1883-1940), considerado el poeta nacional de Panamá, fue célebre por su poema 'Patria' y por una obra que combina sentimiento lírico y afirmación de la identidad panameña, descrita por García Montero como "nostalgias del desarraigo".

Luis Rafael Sánchez (1936), dramaturgo, narrador y ensayista puertorriqueño, es reconocido como una de las voces más influyentes del Caribe, con obras que exploran la identidad cultural y política de su país.

En la ceremonia participaron, además de García Montero, el presidente del festival literario Centroamérica Cuenta y Premio Cervantes 2017, el escritor nicaragüense exiliado en España Sergio Ramírez, y el autor panameño Juan David Morgan, entre otros.

"Estos tres escritores nuestros de distintas épocas nos hacen escuchar las voces de este territorio tan híbrido, lleno de delirios, crueldades y de sueños y maravillas de donde venimos", afirmó Ramírez.

Por su parte, Morgan añadió: "Su obra, junto a la de otros grandes escritores, permanecerá custodiada permanentemente y servirá de paradigma a las presentes y futuras generaciones".

El evento se realizó en coordinación con el festival Centroamérica Cuenta, que se inaugura este lunes en Madrid y se extenderá hasta el viernes 26 de septiembre.