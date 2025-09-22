Exportaciones tradicionales de Perú crecieron 13,5 % durante primeros siete meses de 2025

El reporte oficial señaló que las exportaciones de productos tradicionales alcanzaron los 5.230 millones de dólares en julio pasado, lo que implicó un crecimiento de 3,3 % interanual.

Este incremento fue impulsado por el alza en los precios del oro y del cobre, que aumentaron en 39,5 % y 16,5 %, respectivamente.

En ese sentido, las ventas de productos mineros crecieron 9,6 % en julio, beneficiadas por las mayores cotizaciones de las materias primas.

Además, las exportaciones agrícolas tradicionales se expandieron en 34,9 %, favorecidas por los mayores precios del café.

El BCRP indicó, además, que las exportaciones peruanas de productos no tradicionales crecieron en 6,1 % interanual en julio, debido al aumento de volúmenes exportados, en 12,7 %, de los sectores pesquero y agropecuario.

De esa manera, en los primeros siete meses del año, las exportaciones no tradicionales acumularon 12.297 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 19 % frente al mismo periodo de 2024.

Esto se debió al incremento de 22 % los volúmenes de exportación, principalmente de productos pesqueros y agropecuarios.

El banco central destacó que, de esa manera, Perú registró el mayor incremento de las exportaciones no tradicionales de la región en el periodo acumulado de 12 meses, a julio pasado, con un crecimiento del 19,3 %, mayor a las tasas alcanzadas por Colombia, Chile, México y Brasil.