Italia: Disturbios en Milán y en Bolonia durante las manifestaciones por Gaza

La conocida como Galería de las Carrozas, la entrada principal de la estación ferroviaria milanesa, fue el escenario de un duro enfrentamiento entre la policía y varias decenas de manifestantes.

Estos últimos habían llegado al lugar para participar en una manifestación en favor de Palestina y, tras romper el cordón policial, destrozaron algunas puertas y quioscos con palos y con las propias barreras o papeleras, según muestran los medios locales.

Inmediatamente después se desplegó un grupo de antidisturbios que sofocaron la irrupción con porras y disparo de gases lacrimógenos e impidieron que el grupo de manifestantes accedieran al interior de la estación, completamente blindada.

En Bolonia, los manifestantes cortaron la autopista A14, que une la ciudad con Taranto (sur), y la vía tangencial adyacente en ambas direcciones al sentarse sobre los carriles impidiendo el paso de los vehículos.

La policía intervino utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua contra los participantes, que retrocedieron y se dispersaron por la autopista, aunque la vía continuó bloqueada.

El cortejo había llegado previamente hasta la estación central de Bolonia, custodiada por al menos una quincena de vehículos blindados, contra los que algunos manifestantes lanzaron huevos y petardos.

Italia vive una jornada de protestas por la guerra en Gaza con manifestaciones y huelgas en más de setenta ciudades organizadas por los sindicatos, con especial incidencia en el transporte público.

En la capital, Roma, se han manifestado más de 30.000 personas, que primero se concentraron frente a la estación de Termini, obligando a cortar los accesos, y luego se desplazaron por las calles de la capital italiana para bloquear el tráfico.

También en ciudades como Trieste (norte), Turín (norte), Nápoles (sur) y Venecia (norte) se han registrado manifestaciones multitudinarias con bloqueos de vías ferroviarias, puertos y carreteras.