La izquierda francesa celebra la "victoria tardía" del reconocimiento de Palestina

"Una victoria tardía, pero una victoria pese a todo", expresó el líder del Partido Comunista francés, Fabien Roussel, en su cuenta de X, donde también llamó a hacer todo lo posible para parar la masacre y la ocupación en Gaza.

En la misma red social, el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, se limitó a dar las gracias a Macron por haber hecho este reconocimiento en nombre de Francia, más allá de que sea "demasiado tarde para unos, demasiado pronto para otros".

"Este reconocimiento se produce en un momento especialmente doloroso para el pueblo palestino, víctima de un genocidio perpetrado por el gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu, tal y como acaba de recordar en un informe una comisión de investigación independiente de la ONU", señaló por su parte el Partido Socialista en un comunicado.

No dejó tampoco de celebrar el reconocimiento francés el fundador de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, quien dio las gracias "a los millones que han luchado durante años por la existencia del Estado de Palestina" y a los "millones que se han movilizado contra el genocidio desde hace dos años".

Desde la derecha reaccionó el ministro de Interior, el conservador Bruno Retailleau, quien se declaró "triste" ante el discurso de Macron, porque en su opinión "no aporta ninguna solución" y supone "una victoria" para "los bárbaros", según expresó en una entrevista en la cadena LCI.

Durante la jornada ya habían expresado su desacuerdo con esta medida histórica otras figuras del arco conservador, como la ultraderechista Marine Le Pen, quien por la mañana había declarado a la prensa que Macron iba a reconocer a "Hamastán y no a Palestina", en referencia al grupo islamista Hamás.