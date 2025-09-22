Muere el exdiputado uruguayo Gustavo Olmos

"Tato Olmos, que venía dando batalla contra el cáncer, se fue hoy. Fue el motor de Marea, un gran diputado en la legislatura pasada, un tipo encantador, de humor fino, siempre cariñoso, solidario, brillante y trabajador. ¡Cómo lo vamos a extrañar! Hasta siempre, querido Tato", publicó en X Marea.

Según informó el medio local Montevideo Portal, Olmos, que cursó estudios universitarios en la pública Universidad de la República, donde se desempeñó como representante estudiantil y participó de la fundación de diversas asociaciones gremiales universitarias, llevaba casi dos meses hospitalizado por un cáncer de lengua.

La noticia de su fallecimiento fue lamentada por los sectores integrantes del izquierdista Frente Amplio Fuerza Renovadora y Seregnistas, quienes destacaron su "gran desempeño como diputado en la legislatura pasada".

A su vez, el ministro uruguayo de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, integrante del mismo sector, lo recordó a través de una publicación en X como "un entrañable compañero" y transmitió a sus familiares, amigos y compañeros su sentido pésame y su solidaridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A fines de 2023, la diputada frenteamplista Martina Casás, interpuso una denuncia penal contra Olmos por presunto acoso sexual y laboral, sobre la cual -tras su análisis- el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio concluyó que no había pruebas suficientes, por lo que el pasado junio fue archivada por la Fiscalía uruguaya que trató el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según informó el periódico local El País, la denuncia generó dentro del -entonces opositor- Frente Amplio una división entre quienes apoyaron a Olmos y quienes respaldaron a Casás y, paralelamente, una discusión sobre si el vínculo entre Olmos y Casás había sido consensuado o no.