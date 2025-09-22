Presidente de Colombia llega a Nueva York para hablar en ONU de justicia climática y paz

Petro fue recibido en Nueva York por los embajadores de Colombia ante la ONU, Leonor Zabaleta, y en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

Su primera actividad este lunes será la intervención en la sede de Naciones Unidas en el 'Diálogo de alto nivel sobre soluciones para la financiación climática: Renovar el dinamismo y el apoyo político antes de la COP30', agregó la información.

"En la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Colombia busca seguir impulsando debates sobre justicia climática, financiación para el desarrollo, soluciones pacíficas a los conflictos, defensa de las instituciones multilaterales y del derecho internacional", señaló la Presidencia.

El debate en la Asamblea General de la ONU lo abrirá mañana, como es tradición, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y luego hablará el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Petro, que entregará el poder a su sucesor el 7 de agosto de 2026, tiene previsto dar su último discurso en la ONU mañana mismo en la tarde, después del presidente de Kirguistán, Sadir Zhapárov.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo el pasado viernes -en una entrevista con EFE- que Petro llevará a la ONU un mensaje de "esperanza y paz" y pedirá la creación de una "fuerza armada de paz" para detener la guerra de Israel en Gaza.

"El mundo necesita escuchar un mensaje de esperanza. La lucha por la paz mundial va a ser uno de los ejes del trabajo (...) también para acabar con el genocidio en Gaza", explicó la canciller.