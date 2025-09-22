Seúl respalda el diálogo Pionyang-Washington pero mantiene objetivo de desnuclearización

"El Gobierno seguirá apoyando el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte y continuará trabajando por una península sin armas nucleares y en paz", dijo un funcionario de la oficina presidencial a la agencia local de noticias Yonhap, bajo la condición del anonimato.

Las declaraciones responden al discurso pronunciado por Kim en su Asamblea Popular Suprema, realizada este fin de semana, donde afirmó tener "buenos recuerdos" del presidente estadounidense Donald Trump y sugirió que podría reabrir contactos con Washington si se descarta el asunto de la desnuclearización.

Sus palabras reavivaron las expectativas de un posible encuentro sorpresa con Trump en torno a la visita del inquilino de la Casa Blanca a Corea del Sur para la cumbre del APEC, a finales de octubre.

Si bien es poco probable que Kim viaje a Corea del Sur, los líderes podrían verse en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide las dos Coreas, tal como lo hicieron en 2019, durante el primer mandato de Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, el Ministerio de Unificación surcoreano dijo este lunes que no busca hostilidades con Corea del Norte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El Gobierno de Corea del Sur reafirma su respeto al régimen norcoreano, no buscará ninguna forma de unificación por absorción ni participará en ningún acto hostil", dijo su portavoz Koo Byoung-sam.

En su discurso, Kim descartó cualquier interacción con Seúl, y calificó la unificación de las dos Coreas como "innecesaria", pese a los gestos de reconciliación de la Administración surcoreana de Lee Jae-myung.

También arremetió contra las políticas de desnuclearización gradual de Lee llamándolas "copias exactas" de las medidas fallidas de sus predecesores.