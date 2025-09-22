Un hospicio infantil retira a la duquesa de York del patronato por sus correos con Epstein

La oenegé inglesa Julia's House, que gestiona hospicios infantiles para niños con enfermedades terminales, afirmó este lunes en un comunicado recogido por medios británicos que sería "inapropiado" que continúe como patrocinadora de la entidad "tras la información compartida este fin de semana sobre la correspondencia de la duquesa de York con Jeffrey Epstein".

"Hemos informado a la duquesa de York sobre esta decisión y le agradecemos su apoyo en el pasado", dijeron desde Julia's House.

Los tabloides británicos The Sun y Mail on Sunday revelaron este pasado fin de semana que la exesposa del príncipe Andres se disculpó con Epstein en abril de 2011 por haberlo vinculado con la pedofilia en una entrevista con el diario Evening Standard un mes antes, en la que decía arrepentirse de haber aceptado dinero de su parte.

"Sé que te sientes terriblemente defraudado por mí por lo que te han podido decir o has leído y debo disculparme humildemente contigo y tu corazón por eso. Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia", dijo la duquesa a Epstein, según The Sun y Mail on Sunday.

"Como sabes, no dije, absolutamente no, la palabra con P -pedófilo- sobre ti, pero entiendo que se divulgó que lo dije", continúa el correo.

Al ser preguntada en el Evening Standard por las 15.000 libras (17.206 euros) que había aceptado de Epstein para cubrir sus deudas, Ferguson dijo: "Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil y sé que esto fue un gigantesco error de juicio por mi parte. Cuando pueda, devolveré el dinero y no volveré a tener nada que ver con Jeffrey Epstein nunca más".

La duquesa de York habría explicado asimismo en el correo que había seguido las recomendaciones de aquellos que le habían dicho que no se comunicase con Epstein, para no causarle más problemas a él ni al príncipe Andrés, también involucrado en escándalos sexuales.

Del mismo modo, aseveró que realizó la entrevista con Evening Standard con el objetivo de actuar con rapidez para salvaguardar su carrera de filantropía y como autora de libros infantiles.

Los correos electrónicos entre el multimillonario y la duquesa se intercambiaron después de que él fuera liberado de una cárcel de Florida en julio de 2009, tras haber cumplido 13 meses de una condena de 18 por solicitar prostitución a niñas de hasta 14 años.

Tras la publicación del correo, un portavoz de la duquesa dijo que ésta lo envió para "apaciguar" una amenaza que Epstein había hecho de demandarla por difamación por la entrevista en Evening Standard.

Epstein fue encontrado muerto por suicidio en 2019 en su celda mientras esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.