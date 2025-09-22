Venezuela llama a "romper el silencio" tras reconocimientos de Palestina como Estado

"Venezuela celebra el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de un número creciente de países y respalda plenamente los esfuerzos de la Conferencia Internacional para la implementación de la solución de dos Estados", señala un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil.

Este lunes está previsto que se celebre en Nueva York una conferencia en la Asamblea General de la ONU para revivir la discusión de "los dos Estados", uno israelí y otro palestino, que puedan coexistir dentro de fronteras reconocidas y que permitan acabar con el conflicto en Oriente Próximo.

En ese contexto, Caracas reiteró "su solidaridad inquebrantable con Palestina" y llamó "a la comunidad internacional a romper el silencio y a actuar con firmeza en defensa de la justicia, la soberanía y la paz".

Además, condenó "el genocidio sistemático" que considera está ocurriendo en la franja de Gaza, donde Israel lanzó una ofensiva militar en octubre de 2023 en represalia por un ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás, que dejó cientos de muertos y secuestrados.

Para la Administración de Nicolás Maduro, las acciones de Israel en Gaza son una "tragedia humana que solo es comparable con los crímenes del exterminio nazi".

Este domingo, tras el histórico reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varias naciones, Israel dijo que "eso no sucederá".

"No habrá un Estado palestino", manifestó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Por su parte, los ministros de Exteriores de Francia y Reino Unido, países tradicionalmente aliados de Israel, han advertido este lunes al Gobierno de Netanyahu contra cualquier represalia por su decisión de reconocer a Palestina.