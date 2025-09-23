Acusado de matar al rugbista argentino Aramburu en Francia será juzgado por asesinato

Junto a Le Priol, presunto autor material del crimen detenido provisionalmente desde hace tres años, también serán juzgados Romain Bouvier por tentativa de asesinato y la pareja de Le Priol, por complicidad en tentativa de asesinato, en un proceso que previsiblemente tendrá lugar en 2026.

La decisión del juez instructor era especialmente aguardada porque la defensa y la acusación se había enzarzado sobre la calificación de los hechos atribuidos a los tres sospechosos.

Que se juzgue en un tribunal Criminal implica que los tres responderán por cargos penados con al menos 20 años de cárcel.

En la madrugada del 18 al 19 de marzo de 2022 en pleno bulevar de Saint-Germain de París, Aramburu, acompañado de su amigo, y también exjugador neozelandés, Shaun Hegarty, se enzarzó en una discusión en el restaurante Mabuillon con Le Priol, quien estaba acompañado de su pareja, y Bouvier.

Aramburu y Hegarty habrían salido en defensa de una tercera persona que pedía un cigarro y a la que los dos jóvenes habían tratado mal.

Después de comentarios xenófobos y racistas por parte de Le Priol y Bouvier -como denuncia el entorno de Aramburu-, la tensión aumentó y el argentino, que poseía también nacionalidad francesa, recibió disparos de los dos, aunque los mortales fueron por parte de Le Priol, integrante de movimientos de ultraderecha y antiguo militar fichado por la policía.

Aramburu (22 veces internacional) fue jugador del San Isidro argentino, el Biarritz Olympique y el USAP Perpiñán y tenía tres hijos.