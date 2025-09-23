Canciller venezolano fortalece relaciones con Burkina Faso y Mali en Nueva York

En su canal de Telegram, Gil indicó que sostuvo un encuentro con su homólogo de Mali, Abdoulaye Diop, con quien reafirmó la alianza entre ambos países y el "compromiso con el intercambio tecnológico y el desarrollo conjunto", sin dar más detalles.

Asimismo, se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, para "revisar la amplia gama de cooperación" que abarca áreas como la ciencia y la tecnología, según indicó Gil.

"Durante este encuentro, también reafirmamos nuestro apoyo mutuo a las causas soberanas de nuestros países, que se posicionan hoy como líderes en autodeterminación y en la promoción de la cooperación sur-sur", destacó el funcionario venezolano.

Gil informó que también se reunió el lunes con representantes de Omán, Togo, Ghana, Antigua y Barbuda, Barbados y Sudán del Sur, países con los que fortaleció compromisos de cooperación.

En el caso de Togo, el ministro venezolano aseguró que se acordó con este país avanzar en "áreas concretas de cooperación, como la reactivación de un programa de becas para que estudiantes togoleses se formen en Venezuela, y la colaboración en sectores estratégicos como energía y alimentación".

Asimismo, agradeció a Antigua y Barbuda por su apoyo y la solidaridad a Venezuela "ante el nuevo asedio imperialista", en referencia al despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe, algo que el presidente Nicolás Maduro considera una "amenaza militar" y un intento de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

Además, el canciller venezolano informó que abordó con Barbados "temas bilaterales de cooperación" e intercambiaron perspectivas sobre la "compleja situación que enfrenta el Caribe", actualmente, añadió, marcado por la presencia de "militares hostiles".

La Administración de Donald Trump ha desplegado al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.