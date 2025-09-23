Gaza es una “crisis de la humanidad”, afirma el presidente Boric

NACIONES UNIDAS. El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que el genocidio en Gaza “es una crisis de la humanidad”. El enclave palestino está bajo fuego militar israelí que asegura combatir a los radicales de Hamás, éste designado como terrorista por varios países. Boric también reclamó más presencia y oportunidad de liderazgo para las mujeres en la ONU e hizo un anuncio.