Gaza es una “crisis de la humanidad”, afirma el presidente Boric

El presidente chileno pronunció su último discurso como mandatario frente a la asamblea general de la ONU antes de culminar su mandato.
Boric pidió que se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la masacre de civiles en Palestina y subrayó que el genocidio en Gaza “es una crisis de la humanidad”, reportó EFE.
“No quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”, enfatizó el joven mandatario.
En un duro discurso, el mandatario chileno también condenó los ataques israelíes en Qatar y los bombardeos sobre Irán e insistió en que hay que combatir el odio y fortalecer el sistema multilateral.
También, Boric dijo que “uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio, pero debemos enfrentarlo (…) , transformar las ansias de odiar en deseos de justicia. No hacer ninguna concesión a la violencia”.
Postula a Bachelet para la ONU
El presidente Boric también reclamó más presencia y oportunidad de liderazgo para las mujeres en la ONU.
Anunció que su país postulará a la exmandataria chilena y ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, como próxima secretaria general del organismo multilateral.