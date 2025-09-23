Indonesia detiene a ocho personas más por vender bebés a Singapur por 700 dólares

La Policía indonesia, a través de su página web, informó este martes de un operativo en un lugar en la ciudad de Medan, capital de la provincia de Sumatra del Norte, donde se presume que se concretaba el comercio de los infantes, algunos con tan solo días de vida.

Los detenidos, indica el escrito, fueron llevados a una comisaría, donde están siendo interrogados, mientras los agentes rescataron en el lugar a un bebé de tres días que supuestamente iba a ser vendido en las próximas horas, pero ahora está recibiendo atención médica en un hospital junto a su madre.

La nota dice que la madre también fue rescatada en ese establecimiento, pero no ofrece más detalles sobre el operativo policial.

Las autoridades reiteraron que la investigación continúa para determinar el papel de cada sospechoso dentro de esta organización criminal, acusada de haber vendido desde 2023 al menos 24 bebés a Singapur, sin que se conozcan detalles sobre el paradero actual de los niños.

El pasado 17 de julio, cuando la Policía destapó públicamente el caso, se informó de que seis bebés fueron rescatados de otro sitio en Java Occidental que formaba parte de esta red, por la que ahora hay al menos 20 detenidos, casi todas mujeres.

Las acusadas -según las autoridades- desempeñaban tareas como reclutadoras de embarazadas, cuidadoras de los bebés y gestoras de las ventas de menores, algunas de las cuales se realizaban antes del nacimiento.

Asimismo, otras de las arrestadas falsificaban documentos o cumplían algún rol en el traslado de los bebés desde Indonesia, en vías de desarrollo, hasta la vecina y próspera Singapur.