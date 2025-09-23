Irán afirma que no negociará su potente programa de misiles

“No pediremos permiso para nuestro programa de misiles ni lo reduciremos. Nunca sacrificaremos la seguridad de nuestro pueblo por nada del mundo”, dijo en una rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani.

Irán posee un potente programa de misiles y cuenta con proyectiles balísticos capaces de alcanzar hasta 2.000 kilómetros, suficiente para llegar a Israel, como se demostró durante la guerra de los doce días cuando Teherán lanzó a diario ataques contra terrotorio israelí.

Estados Unidos puso sobre la mesa el programa de misiles iraní durante las negociaciones nucleares, suspendidas desde la guerra, algo a lo que Teherán se negó.

La declaración de Mohajerani se produce en medio de crecientes tensiones entre Irán y Occidente, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara el viernes el levantamiento permanente de las sanciones internacionales contra Teherán, tras la decisión de Francia, Alemania y Reino Unido (E3) de activar a finales de agosto el mecanismo que restaura automáticamente las medidas punitivas establecidas contra la República Islámica antes del acuerdo nuclear de 2015.

Esas sanciones se reimpondrán de manera automática en la madrugada del sábado si no se alcanza un acuerdo antes.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirá este martes en Nueva York con sus homólogos del E3, además de la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para tratar de llegar a un acuerdo.