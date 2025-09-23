La película 'Familia' de Francesco Costabile, candidata de italiana para los Oscar

La cinta se impuso a otros 23 títulos al ser elegida este martes en la reunión del comité de selección de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas italianas.

La película competirá por la preselección que incluirá las quince mejores películas internacionales seleccionadas por la Academia y que se anunciará el 15 de diciembre de 2025, mientras que el anuncio de las nominaciones está previsto para el 22 de enero de 2026 y la ceremonia de entrega de los Oscar será el 15 de marzo de 2026.

El segundo trabajo de Francesco Costabile , tras 'Una femmina' (2022) con los actores Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva y Marco Cicalese fue presentado en la sección Orizzonti de la 81 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia .

El último trabajo del director calabrés, ya conocido por su capacidad para entrelazar historias familiares y dimensiones sociales, fue elegido por unanimidad y fue elegido "por su fuerza narrativa e impacto emocional, capaz de conectar con un público internacional".

La película impresionó por su intensidad dramática y su lúcido enfoque del tema de las raíces familiares y el patrimonio cultural, a través de la historia de una familia calabresa que lidia con secretos, conflictos generacionales y recuerdos. EFe