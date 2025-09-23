Los eurodiputados protegen la inmunidad del principal opositor a Víktor Orbán

Fuentes parlamentarias dijeron a EFE que la misma comisión abogó también por proteger la inmunidad de la eurodiputada italiana Ilaria Salis, quien estuvo casi un año en prisión preventiva en Budapest, acusada de agredir a manifestantes en una marcha neonazi.

La decisión final sobre la inmunidad de los dos eurodiputados deberá tomarla ahora el pleno de la Eurocámara, en una votación posterior.

Los eurodiputados rechazaron hoy los tres suplicatorios que las autoridades judiciales húngaras ha enviado al Parlamento Europeo desde octubre del año pasado para poder juzgar al líder de partido Tisza, por supuestamente haber robado el teléfono móvil a un hombre que le estaba grabando en una discoteca y por otras dos denuncias por difamación.

Tres suplicatorios que han analizado el eurodiputado socialdemócrata polaco Krzysztof Smiszek; el también polaco Dominik Tarczynski, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, y la francesa Pascale Piera, de los Patriotas por Europa, el grupo que ha impulsado Orbán en el Parlamento Europeo.

Magyar, que lidera las encuestas con un 40 % de intención de voto frente al 34 % del Fidesz de Orbán de cara a las elecciones generales en Hungría el año que viene, mantiene su inmunidad, a la espera de que el pleno de la Eurocámara confirme la decisión.

Del mismo modo, también la mantiene Salis, a quien las autoridades húngaras detuvieron en 2023 -antes de lograr la inmunidad parlamentaria tras salir elegida en las elecciones europeas de 2024- por supuestamente haber agredido a tres personas.

La activista, que niega las acusaciones, estuvo casi un año en prisión preventiva en un centro de alta seguridad húngaro y apareció ante un tribunal de Budapest encadenada de pies y manos.

Un caso que ha llegado a generar tensiones entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y Orbán.