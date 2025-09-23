Pistorius critica violaciones rusas de espacio aéreo y afirma que OTAN no se deja provocar

En declaraciones al diario económico 'Handelsblatt', el ministro señaló que el Kremlin ha subestimado lo "coordinada, prudente y decidida" que es la OTAN, y destacó que la Alianza demuestra que está alerta, como cuando el viernes pasado estuvo inmediatamente presente cuando aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo estonio durante varios minutos.

Según Pistorius, la estrategia del presidente ruso, Vladímir Putin, es fácil de entrever, y agregó que con las violaciones del espacio aéreo quiere, por un lado, desviar la atención de las sanciones de la Unión Europea (UE) y de la situación en el Donbás ucraniano y, por el otro, provocar a Occidente.

"El cálculo que hay detrás es el siguiente: primero provocar a la OTAN y, en caso de escalada, mostrarse completamente sorprendido y desacreditar a la OTAN", explicó.

Respecto a los pilotos de los cazas Eurofighter que Alemania pone a disposición casi cada año para la Policía Aérea de la OTAN con el fin de proteger el espacio aéreo del Báltico o Rumanía, afirmó que están altamente capacitados y pueden recurrir a una amplia gama de medidas en caso de incidentes de este tipo.

"Repelerán cualquier amenaza a nuestros socios de la OTAN cuando la situación lo requiera. Lo decisivo es que se comportan de manera profesional y no se dejarán provocar", subrayó.