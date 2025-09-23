Rusia cifra en casi tres millones el número de familias numerosas

"En los últimos dos años, el número de familias numerosas en nuestro país ha aumentado un 17,4 % y actualmente asciende a 2,8 millones. Esta tendencia debe mantenerse, las familias numerosas deben convertirse en la norma en nuestro país", afirmó Gólikova, citada por la agencia Interfax.

La funcionaria aseguró que fomentar la natalidad y el número de familias numerosas son prioridades absolutas para el Estado.

A la vez, reconoció que la no asequibilidad de la vivienda para familias jóvenes y la infraestructura deficiente para familias con muchos hijos son los principales obstáculos para mejorar la situación demográfica.

Con todo, recordó que el Gobierno ha implantado programas de ayuda a familias numerosas que también prevén asistencia a la hora de pagar una hipoteca.

Agregó que 41 regiones con bajas tasas de natalidad recibirán dinero adicional del presupuesto federal para mejorar la demografía.

El Parlamento ruso aprobó el año pasado una ley que prohíbe la propaganda de la ideología 'childfree', que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.

Rusia destinará en los próximos tres años 37.500 millones de rublos (más de 402 millones de dólares) a los programas para promover la natalidad en medio de la crisis demográfica más grave del último cuarto de siglo.

Las autoridades buscan revertir la drástica caída de la natalidad, relacionada tanto con la incertidumbre causada por la guerra como por el "agujero demográfico" en el que se encuentra Rusia al alcanzar la edad fértil las mujeres nacidas en la década de los 90 del siglo XX, cuando también se registró una brusca caída de los nacimientos.