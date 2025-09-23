Seúl arresta a la líder de la secta Moon por cargos ligados a la ex pareja presidencial

La fiscalía sostiene que Han conspiró con un exdirectivo de la organización para entregar en 2022 unos 100 millones de wones (cerca de 72.000 dólares) a un legislador del partido de Yoon, a cambio de favores para la iglesia si este resultaba electo.

También acusa a la líder de la iglesia, oficialmente llamada Federación de Familias para la Paz y la Unificación del Mundo, de haber financiado la compra de un collar de lujo y bolsos de Chanel que fueron entregados a la ex primera dama Kim.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió la orden de arresto tras estimar que existía riesgo de manipulación o destrucción de evidencias.

El arresto se produce en un momento en que tanto Yoon como su esposa se encuentran en prisión preventiva acusados de diversos cargos. El expresidente fue arrestado principalmente en relación con la fallida imposición de la ley marcial el pasado diciembre, mientras que la ex primera dama enfrenta diversos cargos de corrupción.

El legislador involucrado Kweon Song-dong fue encarcelado la semana pasada en el marco de la misma investigación contra Han.

Fundada en 1954 en Corea del Sur por el reverendo Sun Myung Moon, la organización conocida peyorativamente como 'Secta Moon' es conocida por sus bodas multitudinarias que llegaron a congregar a decenas de miles de parejas en estadios, y por su influencia política y económica internacional.

El movimiento, que asegura haber sumado millones de fieles, expandió un imperio empresarial que incluye medios de comunicación y conglomerados.

Moon, autoproclamado 'mesías', llegó a reunirse con figuras como el norcoreano Kim Il-sung o el exmandatario soviético Mijaíl Gorbachov. Mediante la Federación para la Paz Universal (UPF) ha organizado foros donde han estado presentes, bien de manera física o enviando mensajes de apoyo, todo tipo de políticos, desde Donald Trump al ex primer ministro japonés Shinzo Abe.

En Japón, el grupo fue despojado este año de su estatus de organización religiosa tras un fallo judicial motivado por sus controvertidas prácticas de captación y donaciones abusivas, un proceso impulsado tras el asesinato en 2022 del ex primer ministro Abe, que terminó por revelar los estrechos lazos entre la organización y la política nacional.

Moon falleció en 2012, dejando 15 hijos y un movimiento liderado por su viuda Han Hak-ja.