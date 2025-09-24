Controlado el incendio que arde desde el domingo en el Algarve portugués

El comandante de la ANEPC Telmo Ferreira explicó a EFE que sobre el terreno hay todavía 781 efectivos, 244 vehículos y 8 medios aéreos, atentos a posibles reactivaciones de las llamas por los vientos que soplan en la región.
"Nuestra perspectiva es que no haya (reactivaciones), pero los medios se van a quedar todos sobre el terreno. No va a haber una desmovilización", afirmó.
Desde el domingo, cuando se inició el fuego, se han registrado cuatro heridos leves (tres bomberos y un civil), mientras que nueve personas tuvieron que ser asistidas en el lugar, siete efectivos y dos civiles.
Once personas fueron evacuadas de forma preventiva de sus casas, pero ya han vuelto a sus hogares. Las llamas solo han alcanzado viviendas abandonadas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy