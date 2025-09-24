Controlado el incendio que arde desde el domingo en el Algarve portugués

Lisboa, 24 sep (EFE).- El incendio forestal que arde desde el fin de semana en la zona de Aljezur, en el Algarve (sur de Portugal), fue controlado este miércoles por los bomberos, según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.