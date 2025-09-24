Mundo

Controlado el incendio que arde desde el domingo en el Algarve portugués

Lisboa, 24 sep (EFE).- El incendio forestal que arde desde el fin de semana en la zona de Aljezur, en el Algarve (sur de Portugal), fue controlado este miércoles por los bomberos, según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.

24 de septiembre de 2025 - 11:50
El comandante de la ANEPC Telmo Ferreira explicó a EFE que sobre el terreno hay todavía 781 efectivos, 244 vehículos y 8 medios aéreos, atentos a posibles reactivaciones de las llamas por los vientos que soplan en la región.

"Nuestra perspectiva es que no haya (reactivaciones), pero los medios se van a quedar todos sobre el terreno. No va a haber una desmovilización", afirmó.

Desde el domingo, cuando se inició el fuego, se han registrado cuatro heridos leves (tres bomberos y un civil), mientras que nueve personas tuvieron que ser asistidas en el lugar, siete efectivos y dos civiles.

Once personas fueron evacuadas de forma preventiva de sus casas, pero ya han vuelto a sus hogares. Las llamas solo han alcanzado viviendas abandonadas.

