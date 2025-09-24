El defensor de pueblo anuncia que presentará proyecto contra discursos de odio en Perú

Lima, 24 sep (EFE).- El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, anunció este miércoles que presentará un proyecto de ley ante el Congreso contra los discursos de odio, que promuevan o incentiven la discriminación o violencia en su país.