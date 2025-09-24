El defensor de pueblo anuncia que presentará proyecto contra discursos de odio en Perú

"Estamos promoviendo el proyecto de ley que anunciamos, que ahora ya está casi listo. Lo que vamos a presentar esta semana seguramente al Congreso es que debe estar proscrita la actividad que fomenta el odio", declaró Gutiérrez en la emisora RPP.
El defensor remarcó que ese tipo de discursos "no pueden darse" en su país y que la Defensoría debe "fomentar una cultura de paz a través de los medios de comunicación, a través de las políticas públicas en un momento de crispación social".
Aunque no precisó sus alcances, sostuvo que el proyecto no busca frenar la libertad de expresión o el trabajo de la prensa.
"Desde la Defensoría siempre procuramos que la libertad de expresión, la libertad de prensa, sean fundamentales para hacer que esta democracia funcione como algo natural y no forzado, como muchos", sostuvo.
En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de que la iniciativa incluya alguna sanción en el ámbito electoral para cualquier postulante a un cargo público que promueva discursos de odio en las elecciones generales que se celebrarán en abril del próximo año.
"Algunos, forzadamente, entran a la política para ejercitar una acción violenta en el ámbito electoral, en el ámbito del ejercicio pleno de la gobernanza también", acotó.