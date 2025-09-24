El nuevo gabinete de Anutin Charnvirakul en Tailandia jura cargos ante el rey

Los 35 ministros nombrados acudieron a la Casa de Gobierno en Bangkok, enfundados en sus uniformes oficiales blancos, para una sesión de fotos, antes de jurar sus cargos ante el rey en el palacio real tailandés, un formalismo que arrancó a las 18:00 hora local (11:00 GMT), según un comunicado del Ejecutivo del país asiático.

Anutin, de 59 años y líder del partido conservador Bhumjaithai, eligió a tecnócratas y empresarios para puestos clave.

El director del Departamento del Tesoro, Ekniti Nitithanprapas, se desempeñará como vice primer ministro y ministro de Finanzas, en medio del declive de la economía tailandesa y de la incertidumbre económica global.

La directora del sector hotelero Suphajee Suthumpun juró como ministra de Comercio, cuando el país trata de aumentar las visitas turísticas, cruciales para su economía; y el ex director ejecutivo del gigante energético tailandés PTT Auttapol Rerkpiboon lo hizo como ministro de Energía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al frente de Exteriores está Sihasak Phuangketkeow, ex secretario general de la Cancillería, y Nattaphon Nakpanich sigue como ministro de Defensa, cuando se espera que Anutin intente apaciguar las relaciones con Camboya, tras el enfrentamiento armado que ambos países mantuvieron en julio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conflicto, motivado por la histórica fricción por cuestiones territoriales entre las naciones vecinas, se saldó con medio centenar de muertos, antes de que las dos partes sellaran un alto el fuego en Malasia tras cinco días de contienda.

Con la legalización de la marihuana en su haber político, Anutin asumió el cargo de 32º primer ministro de la nación y el tercero en dos años el 7 de septiembre, tras ser elegido en una votación parlamentaria dos días antes.

Exministro de Interior y de Sanidad, Anutin alcanzó la cúspide política después de que el Tribunal Constitucional, de tendencia conservadora, destituyera a la exmandataria Paetongtarn Shinawatra el 29 de agosto por criticar al Ejército en el marco de las tensiones territoriales con Camboya.

El mandatario pactó convocar en enero elecciones anticipadas con el progresista Partido del Pueblo (PP), la formación con mayor representación parlamentaria, sucesora del partido que ganó las elecciones de 2023 y no pudo Gobernar por el veto del conservador Senado, como condición para que le brindara apoyo.

En su en principio corto mandato, Anutin podría acercar de nuevo a monarquía y Gobierno e interferir en reformas planeadas por el exgobernante Pheu Thai, entre ellas el control de la venta de marihuana.