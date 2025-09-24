FundéuRAE: Comic-Con Málaga, claves de redacción

1. “San Diego Comic-Con Málaga”, escritura adecuada

El nombre registrado del evento es “San Diego Comic Convention”, sin tilde en “Comic”, y se suele abreviar como “San Diego Comic-Con” (o simplemente “Comic-Con”), con guion. Para la edición de Málaga se emplea el nombre “San Diego Comic-Con Málaga” (o “Comic-Con Málaga”), con tilde en “Málaga”.

2. “FYCMA” o “Fycma”, mayúsculas y minúsculas

Esta convención se llevará a cabo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Para aludir a este recinto es frecuente usar el acrónimo “FYCMA”, que puede escribirse también solo con mayúscula inicial: “Fycma”.

3. “Cómic” y “cómics”, con tilde

Tanto “cómic” como su plural, “cómics”, son palabras llanas que llevan tilde: la primera porque termina en consonante distinta de “n” y “s”, y la segunda porque termina en grupo consonántico.

4. “Comunidad fan”, mejor que “fandom”

Las construcciones “comunidad fan”, “comunidad de seguidores” o “fanaticada” son preferibles al anglicismo “fandom”. En función del contexto, también son válidas las palabras “fanes” (o “fans”), “seguidores” o “aficionados”.

5. “Icono” o “ícono”, ambas válidas

Según el “Diccionario panhispánico de dudas”, con el sentido de ‘persona que se ha convertido en símbolo o representante de algo’, se ha extendido en español el uso de “icono” (forma mayoritaria en España) o “ícono” (habitual en América).

A esta cita acudirán expertos que participarán en reuniones o mesas redondas, también llamadas “paneles”, voz tomada del inglés con este sentido. El “Diccionario panhispánico de dudas” explica que esta es una palabra aguda en español (/panél/), por lo que no se recomienda escribir “pánel”, con tilde, grafía que refleja la pronunciación inglesa. Su plural es “paneles”, y no “páneles”.

“Jugador (de videojuegos), videojugador” o “jugón” son opciones preferibles al extranjerismo “gamer”, que se usa para aludir a la persona que juega a videojuegos.

8. “Superhéroe” y “superheroína”, en una palabra

Como norma general, los prefijos se escriben unidos a la palabra a la que modifican. Por lo tanto, para referirse a lo que el diccionario académico define como ‘personaje de ficción con poderes extraordinarios que usa para combatir el mal’, lo adecuado es escribir “superhéroe” y “superheroína”.

9. “Franquicia” no es sinónimo de “serie”

Para referirse a los derechos de explotación de la imagen y las marcas que rodean a una serie o película, la voz adecuada es “franquicia”, por lo que resulta inapropiado hablar de “la primera parte de la franquicia” para aludir a “la primera parte de la serie”.

10. Los títulos de películas, series o sagas, en cursiva

Tanto los títulos de películas o series como los nombres de sagas se consideran obras de creación, por lo que se escriben en cursiva y con mayúscula inicial en la primera palabra (y en los nombres propios si los hubiera): “Acudirán algunos actores de ‘The walking dead’”. No obstante, en los títulos en otras lenguas, puede respetarse la forma en la que estos se escriben en ellas (“‘Acudirán algunos actores de The Walking Dead’”).

11. “Artículos publicitarios”, mejor que “artículos de merchandising”

En este tipo de eventos es frecuente encontrar diferentes objetos con el logo o el nombre de películas, series o cómics. Para referirse a ellos se suele emplear el anglicismo “merchandising” o la expresión “artículos de merchandising”. En español se recomienda hablar de “artículos publicitarios” o “artículos de promoción comercial”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.