Gobierno mexicano y Greenpeace acuerdan instalar mesas de trabajo para proteger Selva Maya

El acuerdo ocurre luego de una protesta el lunes con una escalada al monumento capitalino de la Estela de Luz para exigir al gobierno mexicano la protección de la Selva Maya ante la deforestación, la agroindustria, los proyectos turísticos y la construcción de infraestructura ferroviaria para el Tren Maya.

En un comunicado, la organización no gubernamental calificó como un encuentro “inédito” el que sostuvo con representantes del gobierno mexicano, en donde señalaron que recibieron como una “buena señal” la invitación al diálogo.

“Acudimos al encuentro enfatizando que llevamos la voz no únicamente de nuestra organización, sino la de miles de mexicanas y mexicanos preocupados por la Selva, de especialistas que han advertido sobre los impactos de su deterioro y de comunidades locales cuyo entorno cultural, social y ambiental está siendo trastocado”, señaló Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace México.

La reunión fue convocada por instrucciones de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y reunió a representantes de diversas áreas de la dependencia, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

También participaron funcionarios de la Subsecretaría de Regulación Ambiental, la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental y de la Unidad de Proyectos Prioritarios.

La organización subrayó que el diálogo debe traducirse en acciones concretas y en la construcción de un acuerdo regional de protección co-creado con la participación de especialistas, comunidades y autoridades.

Lara Galicia insistió en que la visión sobre la Selva Maya debe ir más allá de una óptica mercantil o extractivista y centrarse en su valor ambiental y cultural.

Dijo que la Semarnat reconoció los retos que enfrenta la región, como la expansión urbana vinculada al turismo, los cambios de uso de suelo impulsados por distintos niveles de gobierno y la necesidad de actualizar los instrumentos de ordenamiento ecológico y territorial.

Greenpeace, por su parte, reiteró la importancia de fortalecer el liderazgo de la Semarnat para que todas las instancias federales actúen de manera coordinada en la protección del ecosistema.

La organización planteó como prioridad suspender nuevas autorizaciones de impacto ambiental a megaproyectos mientras no se cuente con un ordenamiento territorial que blinde a la Selva de industrias como la inmobiliaria, la agroindustria, el turismo masivo y la infraestructura ferroviaria.

Entre los temas críticos, Greenpeace recordó la situación de la minera Calica y la cementera Cemex como amenazas vigentes para la Península, aún sin respuesta clara por parte de las autoridades.

La organización ambiental aseguró que toma “con seriedad y compromiso” la disposición de Semarnat de considerarlos aliados en la defensa de la Selva Maya, y adelantó que dará seguimiento puntual para que los acuerdos se materialicen.

La Selva Maya, que se extiende entre México, Belice y Guatemala, es considerada el segundo bosque tropical más grande del continente, después del Amazonas. Su conservación es clave para mitigar la crisis climática y proteger la biodiversidad regional.