Los cancilleres de Irán y Australia se reúnen en medio de tensiones diplomáticas

El encuentro tuvo lugar el martes, en el marco del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, a petición de Australia, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Irán, publicado esta madrugada.

Durante la reunión, Araqchí lamentó la decisión de Australia de reducir el nivel de relaciones diplomáticas con Teherán y calificó de “trato inapropiado” la expulsión del embajador iraní, Ahmad Sadeghi, de Camberra a finales de agosto.

Australia expulsó al embajador y a otros tres diplomáticos iraníes tras acusar a la República Islámica de estar detrás de los ataques contra la sinagoga Adass Israel, en Melbourne, y el restaurante Continental Kitchen, en Sídney.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, informó entonces de que catalogaría como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo militar encargado de preservar la República Islámica.

Además, anunció la suspensión de las operaciones de la Embajada australiana en Teherán y señaló que sus diplomáticos habían abandonado el país persa por motivos de seguridad.

El ministro iraní de Exteriores tachó de “infundadas” las acusaciones y denunció que Israel lleva a cabo “campañas de sabotaje y desinformación” contra Irán para desviar la atención internacional de lo que calificó como “genocidio en Gaza”.

“La República Islámica de Irán no acepta en absoluto las acusaciones infundadas en su contra o contra cualquiera de sus instituciones, y espera que los gobiernos actúen con responsabilidad en sus decisiones y declaraciones respecto a otros países”, afirmó el jefe de la diplomacia iraní.

Araqchí dijo que las autoridades australianas, hasta ahora, solo han repetido acusaciones contra Irán sin presentar “la menor prueba o evidencia que respalde dichas afirmaciones”.

Este choque diplomático marca un punto de inflexión en más de medio siglo de relaciones entre ambos países, en un contexto en el que Australia parece haber reforzado su alineamiento con Estados Unidos e Israel en materia de seguridad regional.