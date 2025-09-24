Organización humanitaria resalta resolución de CIDH sobre Ruth López en El Salvador

En un comunicado, Cristosal indicó que la decisión de la CIDH "confirma la situación de grave riesgo para su vida" que vive López, quien se encuentra "en absoluta incomunicación" y "aislada del exterior".

La organización humanitaria recordó que la detención de López es "arbitraria e injusta" y que la resolución de la CIDH "marca un precedente relevante para que el Estado ponga fin a la práctica de incomunicación total impuesta" a López.

La CIDH informó el martes sobre su decisión "tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en El Salvador".

El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó al Estado de El Salvador que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud" de López y Anaya, quien debe tener una "protección reforzada" como "persona adulta mayor privada de su libertad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

López, jefa del área Anticorrupción de Cristosal y reconocida en 2024 como una de las mujeres más influyentes por la BBC, fue detenida el 18 de mayo pasado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al salir de una audiencia, López afirmó ante decenas de periodistas que era una "presa política" y que el proceso se debe a su trabajo contra la corrupción gubernamental.

En julio pasado, Cristosal suspendió operaciones en El Salvador "ante la escalada de criminalización" en su contra, por lo que se trasladó a Guatemala y Honduras.