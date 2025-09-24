Perú extingue 6 incendios forestales que dejaron dos heridos y afectaron varios cultivos

Los incendios se desataron en los distritos de Pampacolca, Vilcanchos y Ahuaycha, en las regiones sureñas de Arequipa, Ayacucho y Huancavelica, respectivamente.

Además, en las localidades de Huánuco, Santiago de Pupuja y Nueva Requena, en la región central de Huánuco, la sureña de Puno y la selvática de Ucayali, en cada caso.

Al respecto, el Indeci señaló que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las autoridades extinguieron estos incendios, aunque continúan con la Evaluación de daños y Análisis de Necesidad (EDAN).

En el caso de Pampacolca, las llamas se desataron en el sector de Espíritu Santo, y los trabajos de control y extinción estuvieron a cargo del personal del gobierno local, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y pobladores.

En esta localidad, varias personas fueron llevadas al centro de salud por inhalación de humo, aunque luego fueron dadas de alta.

El incendio en el centro poblado de Espite, en Vilcanchos, también fue sofocado por miembros del municipio local y voluntarios de la zona.

Por otra parte, el incendio en el centro poblado de Santo Domingo de Nauyan, en Huánuco, fue extinguido por bomberos y vecinos de la zona, al igual que en el distrito de Santiago de Pupuja, con apoyo de la PN y la municipalidad del distrito.

El fuego en Ahuaycha fue apagado por personal del gobierno local y pobladores, mientras que en Nueva Requena fue sofocado por los bomberos, junto con el personal de la oficina de gestión del riesgo de desastres y brigadas locales.

El Indeci informó que este martes se desató otro incendio forestal en la comunidad de Pitic, en la región andina de Apurímac, que está siendo combatido por personal del serenazgo (seguridad municipal) y pobladores de la zona.

Hasta el momento, se ha registrado seis hectáreas de cobertura natural afectadas, aunque el municipio local continúa con la evaluación de daños.

El Indeci aseguró que, a través del COEN, supervisa este tipo de eventos en diferentes regiones del país, en coordinación con los centros de operaciones de emergencia locales y las autoridades respectivas para implementar las acciones de respuesta en atención de la población damnificada y afectada.