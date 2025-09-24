Se crea el premio José 'Pepe' Mujica, que reconocerá los esfuerzos por la unidad

Nueva York, 24 sep (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, anunció este miércoles en un evento en Nueva York la creación del premio José 'Pepe' Mujica, que reconocerá los esfuerzos por la unidad y la democracia.